Eolie, una boa tecnologica per segnalare gli tsunami

Una sofisticata boa è stata collocata dalla Protezione Civile nazionale nel mare delle Eolie vicino Stromboli per segnalare l'eventuale arrivo di tsunami. Si tratta di una "boa meda strumentata". I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cesub. La Boa è stata posizionata in prossimità della Sciara del Fuoco, dove la lava finisce in mare, a Punta La Bronzo, a 300 metri dalla costa ad una profondità di 50 metri. Il comandante di Porto Paolo Margadonna ha emesso una ordinanza per vietare il transito delle imbarcazioni nel tratto di mare. Nel 2000 a Stromboli, a seguito di una forte eruzione del cratere, si verificò il crollo di una parte del costone lungo la Sciara del Fuoco che causò un'onda anomala che arrivo fino al lungomare dell'isola con danni anche alle attività degli isolani.