Malore per Nino Frassica, l'attore rassicura: "Sto bene"

Nino Frassica ieri sera a causa di un malore ha dovuto rinunciare a esibirsi sul palco di Monteiasi (provincia di Taranto). L'attore messinese è stato trasportato nell'ospedale di Grottaglie, ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Lo spettacolo era stato organizzato per una raccolta fondi a favore della Fondazione ANT Italia ONLUS per sostenere le attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.

"Amiche e amiche stobbene benissimo -racconta l'attore Messinese su Facebook - ieri in puglia con quel caldo ho bevuto una bevanda ghiacciata-disgraziata e mi son sentito male, una flebo(la flebo del sabato sera) all'ospedale di GROTTAGLIE (grazie a tutti) mi ha fatto sentire bene. non ho potuto esibirmi perchè tutto è avvenuto prima che iniziasse lo spettacolo. Adesso sto bene mi dispiace per tutta la gente che non ha potuto vedere il mio spettacolo, ma sono stato sostituito dagli ottimi Plaggers che senza di me sono più bravi per questo io sono la guast star del gruppo .. il nostro tour iniziato 17 anni fa si chiama TOUR 2000 3000 quindi suoneremo e canteremo ancora, spero di tornare presto in Puglia a mangiare bene (Puglia namber uan) e a bere acqua calda... GRAZIE A CHI SI è PREOCCUPATO PER ME sto bene come un LEONE ... bevete caldo

e come dice il mio amico Daniele Soragni COMPLIMENTI PER LA CONGESTIONE".