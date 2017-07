Fuoco all'Annunziata, sgomberata Università

La situazione rischia di precipitare perchè le case in quella zona sono particolarmente vicine al fronte del fuoco, che stamattina sembrava essere stato domato. Poi invece la ripresa. L'Ateneo ha deciso di sgomberare la zona a cominciare dalla zona della facoltà di Veterinaria che si trova più a monte.

E' un fuggi fuggi dalla zona dell'Annunziata man mano che il fuoco prende vigore.

Le fiamme sono cresciute proprio nel momento in cui i canadair erano tornati a Reggio Calabria per fare rifornimento. Poco prima delle 17 sono tornati nei cieli di Messina per effettuare altri preziosi lanci che possono bloccare il fuoco prima che raggiunga il Maneggio e la Facoltà di Veterinaria.

E' in corso un vertice in Prefettura per far fronte alla riattivazione del fronte.

Nel corso del pomeriggio sgomberate alcune famiglie in contrada Catanese, nella zona più vicina al costone. Uomini della Polizia, della Forestale e dei Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo anche una donna anziana la cui abitazione si trova nella zona della Cittadella Universitaria. Un solo canadair ( CAN 11) al momento ( ore 17,45) all'opera su Contrada Catanese.

Alle 18 la situazione è migliorata a Contrada Catanese alta. Due le case evacuate, ma molta gente in strada. Al "Complesso Futura", presidiato dai carabinieri, tanto fumo. Situazione migliorata anche all'Università grazie ai canadair"

(Domenico Bertè)