C'è il concerto di Tiziano Ferro, 70enne già in fila

Il concerto di Tiziano Ferro è solo domani sera, ma già da stamattina davanti ai cancelli c'è chi attende in fila.

È una signora, madre di una ragazza che è fan sfegatata di Ferro. Di buon mattino si è presentata davanti alle transenne per garantirsi il posto in prima fila al concerto di domani.

Sistemarsi davanti ai cancelli molte ore prima degli eventi è un'abitudine degli appassionati di musica.

Colpisce, però, il larghissimo anticipo con cui la signora si è piazzata al Franco Scoglio.

A farle compagnia, i ragazzi del servizio di sicurezza, al lavoro per fare in modo che tutto fili liscio.