Caso Ruby, condannati l'estetista Fragata e l'avv. Sturniolo

Messina

Finisce con due condanne, una piuttosto pesante e una “leggera”, ovvero sette e due anni di reclusione, il processo per una delle tante vicende giudiziarie legate all’avvenente Ruby della saga berlusconiana, la marocchina Karima El Mharoug che dopo essere andata via da Letojanni, nel 2009, per qualche tempo visse a Messina.



Il processo conclusosi stasera davanti alla prima sezione penale del tribunale di Messina presieduta dal giudice Silvana Grasso, in cui Ruby era parte offesa, vedeva coinvolte due persone: Ester Fragata, la titolare del centro estetico che la ospitò nel suo breve periodo messinese, e un avvocato, Goffredo Sturniolo, un giovane che la ragazza frequentò in quel periodo. La Fragata doveva rispondere di induzione alla prostituzione minorile. Secondo l'accusa aveva dato ospitalità alla giovane nel centro estetico invitandola ad assecondare le richieste di “massaggi particolari” da parte dei clienti o di altre prestazioni sessuali.

La ragazza però si rifiutò e fuggì dal centro estetico. L'accusa contestata a Sturniolo era invece originariamente di violenza sessuale per aver tentato più approcci con la marocchina, nel bagno del centro estetico, su un’auto, in una discoteca e in un’abitazione. Fatti che secondo quanto raccontò a suo tempo Ruby alla polizia risalirebbero tra l’11 e il 13 febbraio del 2009.

Per la Fragata, che è stata assistita dagli avvocati Nino Favazzo e Antonio Amata, i giudici hanno deciso la condanna a ben 7 anni di reclusione, riconoscendo la sussistenza del reato “pieno” di induzione alla prostituzione minorile, e non come aveva ritenuto ieri mattina la Procura, chiedendo di modificare con il pm Antonella Fradà il capo d’imputazione in “tentativo”. La richiesta dell’accusa per la Fragata era stata di 5 anni di reclusione.



Per Sturniolo invece i giudici hanno accolto la tesi due suoi difensori, gli avvocati Nicola Giacobbe e Tommaso Autru Ryolo, e la richiesta del pm Fradà, formulata sempre ieri mattina, di qualificare la violenza sessuale come ipotesi minore di violenza sessuale, solo un tentativo quindi, qualificato dal 3° comma dell’art. 609 bis del codice penale, e lo hanno condannato solo a due anni di reclusione, con la sospensione della pena. La Procura aveva richiesto per lui la condanna a 2 anni e mezzo di reclusione.