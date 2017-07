Con noi al concerto di Tiziano Ferro, ecco i vincitori

Una passione travolgente tradotta in numeri incredibili alla vigilia. Oltre 450 domande arrivate per vincere i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Messina, in programma sabato 8 luglio allo stadio San Filippo, e ricevere una risposta via mail direttamente dal cantautore. L’iniziativa della “Gazzetta del Sud” dedicata ai propri lettori (“Indovina la domanda e vai al concerto”) è stata l’ennesimo grande successo, dopo i precedenti con Jovanotti, Renzo Arbore e Pooh.

E scegliere, per la nostra redazione, non è stato affatto semplice. Dalla vita privata agli aspetti musicali più curiosi, i lettori hanno dimostrato di conoscere ogni aspetto di Tiziano Ferro. Il tutto mescolato a un pizzico di fantasia e a una infinita passione ha prodotto il mix vincente (e vi garantiamo che molti più di dieci avrebbero meritato il premio).

L’attesa è finita. Ecco le domande premiate (ciascun vincitore – che verrà contattato dalla redazione – riceverà due biglietti per il concerto che saranno consegnati nella sede della “Gazzetta del Sud”):

1) Recentemente hai dichiarato che vuoi un figlio. Se lo avessi davanti adesso come gli presenteresti Tiziano Ferro, cosa gli racconteresti per dirgli chi è Tiziano Ferro, il suo papà. E cosa gli diresti della vita che lo aspetta? (Flavia Bruno)

2) Tiziano, tu in tutti questi anni hai composto tantissime canzoni sia per te che per altri artisti. E hai scritto moltissime frasi nei testi dei tuoi brani. Se dovessi scegliere una sola frase, ovvero quella che per te è la più rappresentativa, quella a cui sei più legato quale sceglieresti e perché? E poi: quando canti non ti sei mai esibito suonando. Perché? (Tiziana Guido)

3) Le tue canzoni sono il frutto di un equilibrato mix di generi, con sonorità R&B, Pop e interessanti sperimentazioni. Ma ultimamente hai detto di voler dare una nuova carica rivoluzionaria al Pop, quella che prima apparteneva solo al Rock: in che modo? (Sara Diomede)

4) Ti è mai capitato di ascoltare una canzone e pensare “Vorrei averla scritta io”? Se sì, quale? (Francesca.stellina)

5) Tanti anni di paura, di difficoltà ad accettarti e ad amarti. La paura ora è ormai superata, ma i “mostri” come tu hai scritto nei tuoi diari che ti privavano della felicità che fine hanno fatto? Li hai sconfitti? (Miriam Lista)

6) Il mondo della musica è in continua evoluzione. I talent show, spesso, rappresentano un grande trampolino di lancio per tanti giovani aspiranti artisti, ma la cosiddetta gavetta rischia di essere del tutto bypassata. Qual è il tuo giudizio sui talent? Sono più una fabbrica di sogni o di illusioni? E cosa pensi della musica italiana? (Ilaria Bertè)

7) In una tua canzone hai scritto che “notizia” è l’anagramma del tuo nome, Tiziano. Giochiamo un po’: quale notizia vorresti leggere sulle prime pagine dei quotidiani di domani? (Filippa Nerina Vinci)

8) Viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove per avere successo bisogna cambiare in base alle mode del momento. Anche tu senti di aver subito l’influenza delle nuove correnti in ogni forma? (Maddalena)

9) Tiziano ti è mai pesata la notorietà? Hai mai considerato la fama un limite alla tua libertà, che ti privasse di essere un uomo comune che compra indisturbato yogurt al supermercato o beve una birra con gli amici, senza essere travolto da una folla di fan trepidanti. Hai mai voluto smettere di essere Tiziano Ferro, e per una volta essere solo Tiziano? (Valeria Calabrò)

10) Quale delle tue canzoni mi consiglieresti per chiedere alla mia ragazza di sposarla? (Renato Luccisano).