Il Papa consegna il pallio ai nuovi arcivescovi, c'è anche Accolla

Il Papa sta consegnando personalmente a ogni arcivescovo metropolita nominato in quest'anno il pallio, la stola di lana che simboleggia il particolare legame con il vescovo di Roma. Gli arcivescovi nominati quest'anno sono 36, tra loro c'è l'italiano Giovanni Accolla, di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

Non tutti i nuovi metropoliti sono presenti al rito di oggi con il Papa; in particolare non vi partecipano: mons. Wilfredo Pino Estevez, di Camaguey (Cuba); mons. Paul Desfarges, gesuita arcivescovo di Algeri; mons. Inacio Saure, di Napula (Mozambico) e mons. Ignacio Francisco Ducasse Medina, di Antofagasta (Cile).