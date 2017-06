Minaccia la vittima con un ago, arrestata rapinatrice

Tentata rapina, ieri, intorno alle 21.00 in vico Baglio, zona via Catania. La vittima, una cinquantaduenne, è stata raggiunta alle spalle e bloccata per i polsi.

“Dammi tutti i tuoi soldi” le è stato intimato. Quando ha tentato di divincolarsi il suo aggressore non le ha risparmiato calci e pugni. Ha quindi tirato fuori un ago col quale ha minacciato di pungerla. La rapina non è andata a buon fine grazie all’intervento del figlio della vittima che ha messo in fuga il malvivente.

A rintracciarlo poco dopo, in via degli Orti, sono stati i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Una donna, Diletta Tropea, 38 anni, pregiudicata e senza fissa dimora. Nella sua borsa gli agenti hanno trovato siringhe e aghi usati.

La 38enne è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferita presso le celle di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.