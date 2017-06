La Boschi al Taormina Film Festival

La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, parteciperà alla 'Notte del cinema' in programma il prossimo 8 luglio a Taormina per "essere idealmente la madrina del Festival". Lo ha annunciato il sindaco Eligio Giardina, che è anche presidente del comitato di Taormina Arte, sottolineando che "l'iniziativa inizierà la sera e proseguirà fino alle prime luci del mattino in tanti luoghi del centro storico".