Tabacco infiamma lo “Stagno d’Alcontres”

La “Coppa Stagno d’Alcontres” non tradisce le attese e già dalla prima giornata richiama diverse centinaia di spettatori al “Vela”. Tribune stracolme per il successo di Giorgio Tabacco, il più atteso di tutti, all’esordio, difficile, del suo terzo “Stagno”. E anche lui non ha tradito le attese. Ha vinto l’emozione e la fisicità straripante dell’avversario conquistando il secondo turno che giocherà domani.

Gli Internazionali d’Italia under 14 hanno sciorinato già 52 gare sui sei campi del viale della Libertà e su quelli del Tennis Club. Nessuna clamorosa sorpresa con gli esordi convincenti delle prime teste di serie, inglesi e russi soprattutto, anche se la numero 8 e la 10 sono già cadute: Massacri ha battuto il macedone Kripovaric al terzo e Tabacco ha eliminato il bahamense Jacobi Bain.

Alto venti centimetri più del siciliano l’americano non è riuscito a sfruttare la maggiore potenza perché Tabacco è stato bravo a non dargli riferimenti e a cambiare ritmo per vederselo entrare in campo e spazzolare con entrambi i colpi. Dopo due break, arriva la fuga sul 2-2, tre game di fila e per Bain arriva la resa dopo aver spezzato il monologo solo per un gioco. Nel secondo set, il break di Tabacco arriva al quinto gioco e poi non lascia più la presa. Continuo e coraggioso, Giorgio. Applausi meritati dai 400 della tribuna. Niente da fare per gli altri due messinesi Gagliani e Gargano superati nettamente da Lazell e dalla prima testa di serie Pinnington. Stamattina alle 11 in campo Mazzola. Da sottolineare la vittoria dell’azzurro Alessio Tramontin che ha battuto in due set 6-3 6-1 l’irlandese Dylan, mentre Tabacco si misurerà domani con il francese Verdier. Buoni gli esordi anche delle teste di serie numero 2 e 4 del seeding, rispettivamente Derrick Chen e Mikhail Gorokhov che hanno superato in due partite Filippo Carpi e Ivan La Cava.

In campo femminile, Matilde Paoletti ha avuto la meglio su Maria Nuova Covato in due set, molto combattuti i match che hanno visto vittoriose Elena Karner e Matilda Mutavdzic su Asia Serafini e Emma Valletta. Convincente il russo Aristarkh Safonov (n.6) che ha superato Enrico Baldisseri per 6-0 6-3. Positivi esordi anche per gli italiani Giunta, Bonaiuti e Lanza Cariccio che hanno sconfitto, in due set, rispettivamente Murariu, Rsovac e Blazka.

Nel femminile, da segnalare la vittoria dell’olandese Clarine Lerby (sorella di Christian che nell’edizione del 2015 si aggiudicò questo torneo in singolare e in doppio) che ha battuto Ginevra Parentini 6-1 6-0. Va avanti la napoletana Lorenza Cuomo che ha superato Odrija Aleksandra Raca 6-1 6-2, in tre set Giulia Barberini ha avuto la meglio su Denise Valente, mentre Alessandra Simone si è qualificata al 2° turno dopo il successo su Desideria D’Amico. Oggi in campo anche le tre messinesi. Alle 9 derby dello Stretto per Ginevra Abramo e Silvia Paviglianiti. Alle 11,30 Fabrizia Cambria esordirà con Veronica Sirci, in contemporanea Giulia Forgione (Circoletto dei Laghi) giocherà contro l’inglese Pineda.

Risultati singolare maschile: Safonov (Rus) b. Baldisseri 6-0 6-3,Giunta b. Murariu (Rou) 6-4 6-0, Bertrand (Fra) b. Verdese 6-0 6-2, Sadaoui (Fra) b. Gandolfi 6-1 6-2, Pinnington (Gbr) b. Gargano 6-0 6-1, Bonaiuti b. Rsovac (Aut) 6-3 6-3, Lanza Cariccio b. Blazka (Cze) 6-1 6-1, Lajal (Est) b. Bergonzi 6-0 6-2, Massacri b. Krivokapic (Mne) 4-6 6-4 6-2, Tramontin b. Leeman (Irl) 6-3 6-1, Lanza Cariccio b. Blazka (Cze) 6-1 6-1, Lilov (Bul) b. Giammario 6-3 6-0, Ferri b. Tammaro 6-0 6-3, Lazell b. Gagliani 6-0 6-1, Gorokhov (Rus) b. La Cava 6-3 6-0, Wirlend (Aut) b. Carvalho 6-4 6-2, Chen (Gbr) b. Carpi 6-0 6-0, Ciavarella b. Chayka (Rus) 6-1 6-4, Bagnolini b. Bisceglie 6-1 6-1, Macioce b. Poritzky (Usa) 6-4 1-6 6-1, Verdier (Fra) b. Sanna 6-0 6-1, Miljanic (Hun) b. Mencaglia 6-0 6-2, Tabacco b. Bain (Bah) 6-3 6-2, Pasquariello b. Matiyrvich (Blr) 6-1 6-0, Raicevic (Mne) b. Angrisano 6-4 6-1, Andrejic (Aut) b. Iaquinta 6-2 6-0, Kudriashov (Rus) b. Spadola 6-3 4-6 6-3.

Femminile: Glanzer (Aut) b. Cameraro 6-0 6-0, Cuomo b. Raca (Lat) 6-1 6-2, Barberini (Pol) b. Valente 6-4 5-7 6-1, Nguyen Tan (Fra) b. Zanolini 7-5 7-6 (3), Lerby (Ned) b. Parentini 6-1 6-0, Simone b. D’Amico 6-1 6-0, Karner (Aut) b. Serafini 7-5 1-6 6-3, Mutavdzic (Gbr) b. Valletta 6-2 1-6 6-1, Paoletti b. Covato 6-1 6-0, Vinahradava (Blr) b. Meneguzzo 6-4 6-1, Fornasieri b. Hutchings (Gbr) 2-6 7-5 6-2, Maksimova (Rus) b. Tripaldelli 6-3 1-6 7-6 (3), Corsini b. Giglio 6-1 6-1, Beranova (Cze) b. Mancuso 6-3 6-1, Pennisi b. Urchoeguia (Fra) wo, Hascher (Ger) b. Rizzetto (Ita) 3-6 6-4 6-0.