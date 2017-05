Incidente sul lavoro, morto 45enne

Incidente mortale sul lavoro ieri pomeriggio in contrada Scala di Patti. La vittima è il 45enne Filippo Calabrò di San Piero Patti. L’uomo è rimasto schiacciato dalle ruote di un carrello adibito al trasporto di fieno.

Sulla vicenda il sostituto procuratore di Patti Francesca Bonanzinga ha aperto un'inchiesta affidando le indagini ai Carabinieri.

L’uomo, che stava lavorando per conto di una azienda agricola, dopo aver caricato delle balle di fieno sul carrello, si è fermato forse per riposarsi ma il conducente del mezzo non si è accorto della sua vicinanza e lo avrebbe investito con il carrello. Il corpo di Filippo Calabrò è stato trasportato all’ospedale “Barone Romeo” di Patti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.