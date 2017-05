Mucca "pazza" semina il panico, ferite quattro donne

Mucca impazzita semina il panico sulla spiaggia di Santa Teresa di Riva: quattro donne ferite e sotto choc. Poi si tuffa in mare e dopo una nuotata di tre chilometri prende riva a Barracca dove provoca un fuggi fuggi generale. Poi si è calmata ed ha fatto una passeggiata sulla battigia fino a Porto Salvo dove era costantemente tenuta d’occhio e a distanza di sicurezza dalle forze dell’ordine che hanno invitato le persone ad abbandonare la spiaggia. E’ accaduto questa mattina attorno alle 11 nella zona di Bucalo, periferia nord. La mucca era al pascolo con altri bovini sull’alveo del torrente Savoca (tra Furci e S.Teresa) quando improvvisamente si è messa a correre verso la spiaggia ed il mare, vanamente inseguita dai mandriani. L’animale ha presto raggiunto la spiaggia prendendo lòa direzione sud, verso il centro. Nella zona di Bucalo ha incontrato le prime persone, due uomini e due donne, stesi della battigia a prendere il sole. I due uomini hanno fatto in tempo a tuffarsi in mare, ma una delle due donne (G.F., 47 anni del luogo) è stata colpita al volto (zigomo ed occhio) dallo zoccolo del quadrupede che saltato l’ostacolo ha proseguito per un’altra decina di metri. Vistasi raggiunta dai mandriani si è tuffata in mare, trascinata dalla corrente, molto forte a quell’ora, verso sud. Nel frattempo intervenivano i carabinieri della locale stazione ed i vigili della polizia locale, veniva allertata la capitaneria di porto, mentre il bovino si allontanava perdendosi all’orizzonte.