Rapinano e prendono a bastonate un anziano, arrestati

La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti un giovane di 17 anni e di Angela Porcaro, 30 anni, accusati di tentativo di omicidio e rapina. Il 17enne originario di Corleone ha aggredito, secondo gli investigatori, a Gioiosa Marea (Me) un anziano di 80 anni che stava mungendo una capra nell'ovile, adiacente alla sua abitazione, colpendolo ripetutamente alle spalle con un bastone. Quando la vittima ha tentato di reagire anche la complice, secondo l'accusa, ha colpito l'anziano con delle pietre. Gli hanno quindi sfilato portafogli e chiavi di casa e sono scappati via, lasciando la vittima a terra con una frattura al cranio.

Gli agenti sono risaliti ai due tramite un foglio, lasciato dal diciassettenne che aveva già incontrato l'anziano nella stessa giornata dell'aggressione. Si era, infatti, presentato a casa sua nello stesso pomeriggio con un bimbo di pochi anni, chiedendo dell'olio da comprare. La vittima lo aveva fatto accomodare, gli aveva offerto da bere e aveva dato un dolcetto al bambino. Aveva chiesto poi al diciassettenne di lasciargli il numero di telefono per poterlo contattare una volta trovato il venditore d'olio. Numero di telefono che il diciassettenne ha scritto appunto su un foglio, indicando nome di battesimo e luogo di origine. Attraverso la descrizione fornita dalla vittima, si è riusciti a risalire a ragazzo e poi alla complice. Porcaro è stata condotta in carcere il 17enne in un istituto per minori.