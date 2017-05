Messina, parla il presidente Proto

Tempo dei bilanci per il Messina, dopo la salvezza conquistata sul campo e la penalizzazione per la fideiussione evitata in extremis. Il presidente Proto parla di presente e futuro.

"In tre mesi sono emersi altri 850.000 euro di debiti potenziali. Adesso la nostra società ha credibilità nel mondo dello sport. La sentenza di ieri ha ridato dignità al club e alla città. Se la battaglia dei conti valeva la vittoria della Champions, ora vale la coppa del mondo".

Proto ha parlato anche di prospettive tecniche e del futuro dell'allenatore Cristiano Lucarelli. "Abbiamo l'accordo".