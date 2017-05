Caso fideiussione, niente penalizzazione per il Messina

Niente penalizzazione per il Messina. Neppure i due punti che sarebbero stati comunque ininfluenti per la classifica.

Il Tribunale Federale ha respinto le richieste della Procura che aveva chiesto la sanzione per la società giallorossa.

Cambia poco per il Messina, che sarebbe comunque stato salvo. Ma il caso della fideiussione presentata e non pagata alla società che l'aveva emessa era diventato importante in prospettiva futura.