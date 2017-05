G7: parcheggio in terre sequestrate a mafia

Sono 3 mila metri quadrati, nel quartiere di Recanati, vicino al terminal bus, destinati a area parcheggio di servizio per i giornalisti, circa tremila, accreditati. L'accordo è stato siglato dall'amministrazione dell'Ente pubblico, la società che gestisce l'evento ed il Dipartimento sviluppo rurale e territoriale regionale, servizio 12, che si è interessato della pulizia e messa in sicurezza delle aree. "In futuro - ha detto il sindaco, Nello Lo Turco - in quella stessa zona, sarà realizzato, se il progetto dovesse andare a buon fine, il centro per la Sicilia orientale della Protezione civile"