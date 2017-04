Neonata muore al Policlinico

Bimba muore al Policlinico dopo poche ore di vita. Un decesso sul quale i genitori chiedono spiegazioni e che finirà, inevitabilmente, sotto la lente della magistratura. La piccola, marocchina, è venuta alla luce poche ore fa, nel Reparto di Ostetricia e ginecologia. Ma poco dopo, il suo cuoricino ha cessato di battere, gettando nella disperazione i genitori. Il padre, un operaio nordafricano di 34 anni, residente da tempo in riva allo Stretto, ha presentato denuncia in Questura, descrivendo per filo e per segno l’evoluzione dei fatti. Nel frattempo, la polizia ha sequestrato cartelle cliniche e strumentazioni, mentre l’azienda ospedaliera, come spiegato dal direttore sanitario Mario Paino, ha avviato un’indagine interna e chiesto ai responsabili dei reparti di Ostetricia e ginecologia e di Pediatria di consegnare una relazione su quanto accaduto.

