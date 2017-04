Taofilmfest, annullata la gara

Tra i due litiganti, per la gestione della prossima edizione del TaoFilmFest, vince il nulla. Il tar di Catania infatti ha sentenziato, escludendo dal travagliato bando sia Agnus Dei della Pr Tiziana Rocca, sia la Videobank di Belpasso. Da mesi ormai i contendenti si davano battaglia a suon di carta bollata. Dopo anni di collaborazione infatti, Agnus Dei e Videobank si sono ritrovate dai lati opposti del ring, per la gestione di una grande edizione del Festival. Cercare un accordo in extremis sarebbe stata probabilmente la soluzione migliore. Ed invece la prossima edizione rischia di essere ricordata come una delle meno prestigiose. Con l'aggravante di essere quella del dopo G7 che un paio di settimane prima accenderà i riflettori del mondo su Taormina. Sarà a questo punto il Comitato di Taormina Arte a prendere le redini dell'organizzazione e gestire i 7 lunghi, giorni del festival.