Via Garibaldi in moto a cento all'ora

Ancora controlli con l'autovelox della Polizia Municipale sulla via Garibaldi e ancora tante multe per eccesso di velocità. Complessivamente, sono stati elevati 55 verbali e decurtati 69 punti dalle patenti.

Il caso più eclatante è quello di un motociclista sorpreso a percorrere la strada a 100 km orari. Per lui è scattata un verbale da 532 euro più 6 punti decurtati dalla patente che è stata pure sospesa. Sarà il Prefetto a decidere per quanto tempo (la legge per situazioni di questo tipo prevede da uno a tre mesi di sospensione).

I controlli della Polizia Municipale con l'autovelox andranno avanti anche nei prossimi giorni, non solo sulla via Garibaldi.