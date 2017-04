La magia del tango tra musica e danza sullo Stretto

MESSINA

Due corpi dalle fattezze quasi identiche si fondono in un abbraccio intimo, profondo, muovendosi in assoluta armonia. Gesti naturali, spontanei, precisi disegnano nello spazio mondi fantastici, dando vita ad un tango appassionato. Proprio come alle origini di questo ballo ammantato di fascino, passione, sensualità, i fratelli German e Nicolás Filipeli danzano insieme e, attraverso una tecnica particolare, portano la magia del tango in giro per il mondo. Anche a Messina, dove sono stati applauditissimi protagonisti di una Milonga speciale alla Casa del Tango, alla quale ha partecipato tutta la comunità tanguera dello Stretto, siciliana e calabrese.

La loro prima volta nella Città dello Stretto, accompagnata da una festa della cultura e delle tradizioni argentine rivissute nei suoni e nelle atmosfere musicali ricreate dal vivo dall’orchestra argentina Sanluistango e dal cantante Nelson Filipi; a curare la selezione musicale Paolo Miraglia.

Ben dieci talentuosi artisti per raccontare l’Argentina, la sua storia, le sue tradizioni che si mescolano e si intrecciano col tango, ballo capace di unire i popoli, raccontare attraverso un abbraccio intimo e naturale partenze e ritorni, una danza che evoca profonda nostalgia e infinita passione, ed è soprattutto incontro, tra corpi, narrazioni, tempi.

La magica perfezione propria dei gemelli Filipeli, incontrando la maestria musicale che recupera nel passato melodie proprie del tango, dell’artista Nelson Filipi e dell’orchestra Sanluistango, composta da Javier Duval, alla voce, Jose Duval, voce e chitarra, Luciano Duval al bandoneón, Lina Carvajal al flauto, Carmen Donneys clarinetto, Nahuel Lanfranchini al basso e Juan Sebastian Vassallo al piano, ha trasformato Messina in una città d’approdo, così come l’Argentina dell’inizio del secolo scorso, centro che ritrova la sua identità in una appassionata milonga.