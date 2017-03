"Perché sì: la nostra idea di Europa". Con queste parole il presidente di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, presenta la manifestazione che si svolgerà domani a Messina sul tema 'Europa, giovani, Mezzogiorno'. "Abbiamo scelto Messina perché l'Europa - afferma Alfano - ricominciò proprio da qui, nel 1955, dopo la Seconda guerra mondiale e in piena guerra fredda. Ed è proprio da qui che noi lanceremo la nostra idea di Europa, di oggi e di domani". La manifestazione - organizzata dal deputato nazionale Enzo Garofalo, dal parlamentare regionale Nino Germanà, dal senatore Bruno Mancuso - si svolgerà alle 16.30 presso la Sala Monsignor Fasola, in via Filippo Bianchi 28. Sarà anche l'occasione per dare la parola ai giovani, perché parlino delle loro esperienze, dei problemi, delle opportunità, in un quadro che va ben oltre i confini nazionali. Le conclusioni saranno affidate ad Angelino Alfano.