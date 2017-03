I Placebo a Taormina il 21 giugno

E' stata annunciata a sorpresa la nuova data del mini-tour dei Placebo in Italia: oltre ai due concerti in programma a Firenze e a Barolo, Live Nation Italia comunica che la band inglese si esibirà a Taormina per un unico evento al Teatro Antico il 21 giugno. La prevendita dei biglietti partirà alle 10 di giovedì 23 marzo.