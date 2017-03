Messina, ingaggiato Bencivenga

Napoletano di Villaricca, ventisei anni il 25 luglio, Bencivenga era svincolato dopo la parentesi Foggia (40 presenze nelle ultime due stagioni). Oltre 100 gettoni di presenza tra i professionisti, di cui 38 alla Pro Vercelli (tra C1 e B), 6 alla Ternana (in B), 5 a Lecce e 8 a Como prima dell’arrivo a Foggia.

In città già da un paio di settimane, Bencivenga (che indosserà la maglia numero 16) ha firmato un contratto fino al 30 giugno e sarà disponibile già dalla partita con il Taranto, in programma domenica 19 marzo, alle 14,45 al “Franco Scoglio”.