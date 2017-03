Policlinico, ladri nell'ufficio del commissario

Nel pomeriggio di domenica, ignoti si sono introdotti, dopo avere forzato una porta antincendio, nei locali della Direzione generale del Policlinico e hanno sottratto il computer del Commissario straordinario Giuseppe Laganga, oltre a un televisore.

“Dell’accaduto – afferma Laganga – è stata immediatamente informata la Polizia, che ha eseguito una serie di rilievi. Inoltre, è stata presentata una dettagliata denuncia, basata anche sulle informazioni fornite dal sistema di videosorveglianza, recentemente installato proprio per garantire un clima di maggiore serenità e agevolare il regolare svolgimento delle diverse attività aziendali.

Esprimo piena fiducia nell’operato e nel supporto delle forze dell’ordine, nell’ambito di un convinto percorso di legalità, che l’Azienda ha avviato e intende proseguire in un clima di piena collaborazione con tutte le sue componenti.

L’augurio è che questo episodio, seppur deprecabile, sia stato e rimanga un gesto isolato e non debba essere interpretato in modo diverso, in un momento storico in cui l’Azienda ha alzato la soglia di attenzione sui fenomeni dell’illegalità e sulla sicurezza all’interno e all’esterno dei reparti”.