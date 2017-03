Periferie " Basta alle baracche in eredita'"

La riqualificazione di due quartieri degradati risalenti al terremoto di Messina del 1908 (Fondo Fucile e Fondo Saccà) "da attuarsi nel rispetto del più importante tra tutti i temi: la condivisione e la partecipazione sociale". E' questa la filosofia alla base del progetto dell'amministrazione comunale peloritana che è tra i primi 24 progetti finanziati dal Programma straordinario per le periferie avviato e finanziato dall'esecutivo. A sottolinearlo è stato il sindaco di Messina, Accorinti intervenendo nella sede dell' Anci a Roma alla conferenza stampa di presentazione dei progetti, subito dopo la firma del contratto di riqualificazione con il premier Gentiloni a Palazzo Chigi. "La storia delle baracche di questi due quartieri è ormai leggenda, sono strutture che si sono trasmesse di generazione in generazione e che sono state addirittura oggetto di vendita a causa del malaffare. Nelle zone dove queste strutture verranno demolite noi non andremo a costruire nuovi palazzi", ha sottolineato Accorinti. "Come amministrazione applichiamo da anni la direttrice del 'consumo zero'; per questo a quanti vivono ancora in quelle baracche daremo una casa vera utilizzando il patrimonio immobiliare pubblico. Lì, invece, saranno realizzati luoghi di socializzazione e di aggregazione", ha concluso il sindaco di Messina. Il valore complessivo del progetto dal titolo "CapaCity" è di 86 milioni di euro prevede la creazione di verde, aree di socializzazione, impianti sportivi, recupero di una ferrovia dismessa e la creazione di una pista ciclabile.