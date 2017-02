A “Un passo dal cielo” la messinese Katia Greco

Torna questa sera su Rai1 (ore 21.25) “Un passo dal cielo”, la fiction Rai-Lux Vide che si conferma anche quest’anno uno dei titoli di punta della prima rete.

Nella puntata in onda vedremo Francesco Neri (Daniele Liotti), capo della Forestale di San Candido, alle prese con nuovi casi: il ritrovamento di due cadaveri ne “La bella addormentata” e l’omicidio di un produttore alimentare in “Preda innocente”.

Guest star del secondo episodio è l’attrice messinese Katia Greco, già vista quest’anno sul piccolo schermo in “Catturandi”. Nella storia la Greco interpreta Lilly Mele, figlia della vittima, che in una zona periferica di San Candido porta avanti l’attività familiare, occupandosi anche della crescita dei fratelli, in seguito alla morte della madre e ai problemi di alcolismo del padre. Accusata del suo omicidio, Lilly nasconde dietro un’apparenza aggressiva una profonda fragilità che solo Neri saprà cogliere e stemperare.