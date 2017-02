TaoFilmFest, si cambia Arriva la Videobank

TAORMINA

Il FilmFest di Taormina cambia “gestione”: la prossima edizione, la numero 63, in programma dal 9 al 17 giugno prossimi, sarà organizzata dalla società etnea Videobank. Lo ha deciso la commissione di valutazione nominata dal Presidente del Comitato di Taormina Arte, composta da Antonino Bruschetta, Franco Cicero, Alessandro Rais (presidente), e Rossana Carrubba, segretario generale del Comune di Taormina (con compiti di verbalizzazione).

«Dopo aver esaminato accuratamente le proposte presentate da Dea Film, France Odeon, Agnus Dei e Videobank – si legge in una nota diffusa da TaoArte – la Commissione di gara ha assegnato provvisoriamente la gara a Videobank». Proprio Videobank e il suo staff di direzione artistica presieduto da Felice Laudadio è in questi giorni presente al Festival del Cinema di Berlino. «Siamo al lavoro per poter garantire un progetto di rilancio del Taormina Film Festival nel solco della sua tradizione», aveva comunicato la società etnea nei giorni scorsi in attesa del verdetto di ieri.

Videobank, azienda leader in ambito internazionale nel settore dei servizi Internet senza fili, lo scorso anno si era fatta avanti per la gestione del Palacongressi taorminese, rinunciando poi per le lungaggini burocratiche degli uffici comunali. Adesso, a un anno di distanza, l'azienda diretta dal general manager Lino Chiechio si è aggiudicata la gestione del Festival del Cinema di Taormina.

La conduzione d