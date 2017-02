Messina, vittoria in rimonta sul Catanzaro

Al Messina la sfida salvezza del "Franco Scoglio" con il Catanzaro. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, il match lo aveva sbloccato nella ripresa la formazione ospite, con un eurogol di Carcione, capace di beffare Berardi da quaranta metri.

Puntale la reazione del Messina, che ha prima trovato il gol con un sinistro preciso di Anastasi a tru per tu con il portiere ospite De Lucia, e poi ribaltato il risultato con una gran botta dal limite dell'area di Da Silva.

Le reti dei due ex del Catania hanno regalato al Messina un successo prezioso in chiave salvezza. Sugli spalti, la protesta dei tifosi di casa. Dopo 23' di partita, in aperta contestazione con l'attuale proprietà per la gestione della crisi societaria e i continui cambi di rotta, i gruppi organizzati della curva sud di Messina hanno deciso di svuotare la parte centrale del loro settore durante il match con il Catanzaro.

In basso uno striscione eloquente: "...lontano dalle vostre bugie"