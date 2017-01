Dà fuoco alla ex, il 25enne si costituisce

Ieri sera, quando il cerchio si è stretto attorno a lui, si è costituito in Questura. Gli uomini della Squadra Mobile lo cercavano da ieri mattina. Secondo gli investigatori sarebbe lui, un 25enne messinese con piccoli precedenti, il giovane che all'alba di ieri ha appiccato il fuoco all'ex compagna nell'abitazione di lei a Bordonaro. Il ragazzo, che era accompagnato dal suo legale l'avvocato Salvatore Silvestro, ha negato ogni responsabilità e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora rinchiuso in stato di fermo nel carcere di Gazzi con la pesante accusa di tentato omicidio. L'ex fidanzata, una 22enne, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico con ustioni profonde diffuse sul 60% del corpo. Le condizioni sono gravi ma la ragazza non è in pericolo di vita. Anzi ha potuto parlare con gli investigatori ed ha fornito la sua versione dei fatti. La coppia, a quanto sembra, aveva interrotto la relazione qualche mese fa, anzi era stata proprio la ragazza a voler chiudere il rapporto anche se i due fino a poco tempo fa avevano continuato a vedersi. Ma il 25enne non aveva mai accettato la decisione e più volte aveva cercato un riavvicinamento. Fino a ieri mattina quando il giovane, intorno alle 6, ha suonato alla porta di casa della ragazza che vive da sola. Quando la 22enne ha aperto l'ex fidanzato le ha gettato addosso del liquido infiammabile, poi con un accendino le ha dato fuoco nel chiaro tentativo di ucciderla. Il ragazzo è subito fuggito lasciando l'ex compagna in preda delle fiamme. Quando si è ripresa la ragazza ha chiesto aiuto ad una vicina di casa che ha telefonato al 118. In ambulanza la 22enne è stata trasportata al Policlinico dove i medici si sono subito resi conto della gravità della situazione. Le prime indagini sono state avviate dagli agenti delle Volanti a cui sono subentrati gli uomini della Squadra Mobile. Subito sono scattate le ricerche del 25enne che non è stato trovato a casa. Solo in serata ha deciso di costituirsi. Ora è rinchiuso in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio che pende sulla sua testa. Toccherà al gip decidere se convalidare o meno il fermo di polizia mentre in ospedale l'ex ragazza si ritrova con gran parte del corpo martoriato dalle ustioni.