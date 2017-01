La voleva morta. E le dà fuoco

Una giovane messinese di appena 22 anni lotta tra la vita e la morte al Policlinico, con bruciature gravissime diffuse sul 60% del corpo, per il folle gesto del suo ex compagno, A.M., 24 anni, che all’alba di domenica dopo aver bussato all’abitazione della donna, a Bordonaro, l’ha spinta dentro e l’ha cosparsa di benzina, bruciandola. Poi è fuggito, innescando un’imponente caccia all’uomo da parte della polizia; alla fine è stato fermato dagli agenti della squadra mobile.

E' accusato di tentativo di omicidio. Dopo il primo intervento degli agenti delle Volanti, allertati a quanto pare da un parente della donna, il caso è stato preso in carico dagli investigatori della Squadra mobile e viene seguito ora dopo ora dal sostituto procuratore Antonella Fradà. Le condizioni della ragazza, raggiunta in maniera importante dalle fiamme, sono apparse subito gravissime. Al Policlinico, dopo i primi accertamenti è stato disposto il trasferimento in un padiglione della struttura sanitaria.

Gli agenti della squadra mobile stanno interrogando il giovane. Ieri per tutto il giorno sono stati sentiti i genitori della ragazza. La vittima e il suo ex compagno avrebbero anche convissuto per un periodo.

