Messina, ecco il nuovo d.s.

Il Messina potrebbe ingaggiare nelle prossime ore un direttore sportivo. Si tratta del palermitano Giovanni Gallo che nel pomeriggio si incontrerà con il presidente Natale Stracuzzi per la firma del contratto. Gallo vanta un lungo curriculum. Tra le sue squadre anche collaborazioni con Lazio e Salernitana mentre in Legapro ha lavorato per la Carrarese. A lui il compito di sfoltire la rosa e di ingaggiare gli elementi richiesti dal tecnico Lucarelli.