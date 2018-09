Da domani “Gazzetta” cambia pelle

Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, da domani, cambiano pelle. E si propongono ai lettori di Calabria e Sicilia con una rinnovata veste grafica che tiene conto dei gusti, col passare del tempo inevitabilmente mutevoli. Nessuna rivoluzione, ma un nuovo modo di presentare i contenuti di sempre, fatti di puntuali resoconti di quanto accade nei territori di riferimento, senza sottovalutare le notizie dall’Italia e dal mondo. Il Giornale di Sicilia, come è accaduto per Gazzetta del Sud 12 anni fa, si colorerà in ogni pagina. Arriva il full color. Una grande opportunità per i lettori e per tutti gli inserzionisti, grazie alla rotativa KBA Commander che garantisce ben 96 pagine a colori di grande qualità. Forma, ma anche sostanza perché le notizie saranno maggiormente valorizzate da uno “sfoglio” più ordinato. Una buona occasione per... l’esordio di qualche nuova firma. Ma ci sarà più spazio per i contributi dei nostri lettori. Siamo convinti di poter riscuotere anche il “consenso” dei più giovani e degli internauti, che troveranno in rete tante notizie, filmati e foto gallery.

Domani, alle 21.30 al Teatro Antico di Taormina, andrà in scena il GDShow per condividere questo momento, l’entusiasmo di giornalisti e poligrafici che, nonostante i pesanti sacrifici imposti dalla crisi economica e di settore, continuano a credere in ciò che fanno e garantiscono sempre due quotidiani di qualità al servizio di 7 milioni di calabresi e siciliani.

Un grazie agli artisti: Red Canzian, Nino Frassica, Il Volo, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti, I Soldi Spicci e l’amico Pippo Baudo, che assieme a Salvo La Rosa e a Chiara Esposito hanno voluto condividere con noi questo importante “passaggio”, fatto anzitutto di solidarietà poiché l’intero incasso andrà in beneficenza.