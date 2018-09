Belsito: pronto a confronto con Salvini, vinco io

«Sono pronto ad un confronto diretto con Matteo Salvini, io vinco, non ho nessun problema. Però bisogno dire le cose reali, come stanno». Lo ha detto Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega, in una intervista che andrà in onda domattina ad Agorà su Rai3.

«All’epoca Salvini faceva l’europarlamentare. Successivamente, se una società passa da un nome ad un altro, nel passaggio di consegne Maroni avrà detto a Salvini tutto quello che c'era nei conticorrenti - ha aggiunto Belsito - Se io le rubo il portafoglio adesso, lei non mi denuncia tra 7 anni, ma subito. Non è vero e non è corretto che nessuno era a conoscenza di nulla», ha concluso l’ex tesoriere del Carroccio.