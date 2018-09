Medico siciliano sopravvive a incidente aereo: 17 vittime

E’ Damiano Cantone, palermitano, il medico italiano sopravvissuto all’incidente aereo nel Sud Sudan. Sta bene e non è in pericolo di vita, lo rende noto all’AGI l’Ong Cuamm Medici con l’Africa con cui Cantone collabora.

Il dottore era diretto all’ospedale di Yirol per prestare servizio insieme a Medici con l’Africa Cuamm che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini», spiegano dall’Ong.



«Con grande sollievo, seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie, confermiamo che le condizioni del dottor Cantone sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Juba e rientrerà presto in Italia», ha scritto l’Ong in una nota.