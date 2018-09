Sequestri a Roma e nel Reggino, anche la Palmese Calcio

L’indagine sulla gestione dei fondi di patronati e organizzazioni sindacali, con base logistica nel Reggino, ma presente anche in varie regioni italiane, ha portato al sequestro preventivo di diverse società e attività di vario genere. Tra queste c'è anche la Palmese Calcio, che milita nel campionato di Serie D.



Le società sono: Centro Assistenza Fiscale - Conf Lavoratori S.r.l., con sede in Palmi; Centro Assistenza Fiscale - Fisco Sicuro S.r.l., con sede in Milano; Centro Assistenza Fiscale al Servizio degli Italiani S.r.l., con sede in Roma; Ditta individuale «L'opera di Bonaccorso Giovanni» con sede in Palmi; Sviluppo S.a.s. di Cristofaro Vincenzo & C., con sede in Palmi; Centro Fisioterapico Palmese - Ce.Po.Fi.Pa. S.r.l., con sede in Palmi; Famiglia e Fisco S.r.l., con sede in Roma; F.L.A. - Federazione Lavoratori Autonomi - con sede in Milano; Conflavoratori - Condeferazione Italiana lavoratori -, con sede in Roma; S.a.p.p. - Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate -, con sede in Roma; FE.L.TE.P. - Federazione Lavoratori Temporanei -, con sede in Roma; Fe.la.p. - Federazione Lavoratori Agricoli Padani - con sede in Roma; Unione Italiana Liberi Professionisti, con sede in Roma; F.i.a.c.a. - Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori - con sede in Roma; A.n.p.f. - Associazione Nazionale pensionati Famiglia - con sede in Roma; Associazione Holding Famiglia, con sede in Roma; Conf. Lavoratori Segreteria Territoriale di Roma, con sede in Roma; F.a.s.p.i. - Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori - con sede in Roma; Conflavoratori - Confederazione Italiana Lavoratori Segreteria Territoriale di Palmi - con sede in Palmi; Conflavoratori - Confederazione Italiana Lavoratori Segreteria Provinciale di Reggio Calabria - con sede in Reggio Calabria; Anli - Associazione Nazionale Lavoratori Italiani, con sede in Roma; U.S. Palmese, società calcistica militante in serie D.



Alle società si aggiunge il sequestro preventivo di un terreno e due fabbricati ubicati in Palmi, questi ultimi rispettivamente del valore di euro 140.000,00 e 110.000,00 euro. (AGI)