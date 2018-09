Usa pronta ad aumentare forniture armi

Gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare le forniture di armi all'Ucraina per rafforzare le forze navali ed aeree di Kiev alla luce del continuo appoggio russo ai separatisti nell'est del Paese: lo ha detto l'inviato speciale americano per l'Ucraina, Kurt Volker, in un'intervista al quotidiano britannico Guardian.



Volker ha spiegato che c'e' ancora un notevole divario tra gli Usa e la Russia su come una forza di peacekeeping dell'Onu potrebbe essere schierata per porre fine ad una guerra che dura ormai da quattro anni.

Ed il presidente Vladimir Putin, ha previsto, aspetterà probabilmente fino alle elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina l'anno prossimo prima di rivedere la sua posizione negoziale.



Nel frattempo, l'esercito ucraino "perde soldati ogni settimana per difendere il proprio Paese", ha proseguito Volker: l'amministrazione Trump è "assolutamente" pronta a fornire ulteriori armi all'Ucraina oltre ai missili anticarro consegnati lo scorso aprile.