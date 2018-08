Lo smog "offusca" il cervello, riduce capacità mentali

Lo smog colpisce la nostra salute coneffetti che vanno ben oltre il rischio cardiovascolare e iproblemi respiratori: un maxi-studio condotto in Cina su circa20 mila individui, infatti, ne dimostra l’impatto anche sullefunzioni cognitive, più precisamente sulle capacità mentali. L'effetto dello smog, peraltro, peggiora con l’età.Lo studio è stato pubblicato oggi sulla rivista Proceedingsof the National Academy of Sciences (PNAS) e condotto da un teaminternazionale di ricercatori tra Usa e Cina in vari ateneiquali l’Università di Pechino e la Yale University.

Secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)l'inquinamento atmosferico minaccia la salute di oltre il 90%della popolazione mondiale che è esposta a livelli di smogsuperiori ai valori soglia di sicurezza. E sempre secondo l’OMSogni anno l’inquinamento miete almeno 7 milioni di vittime.Il campione coinvolto nel lavoro, di entrambi i sessi, avevadai 10 anni in su.I livelli di inquinamento cui ciascun partecipante eraesposto sono stati misurati in base al suo indirizzo diresidenza. I ricercatori hanno tenuto conto delle concentrazioniatmosferiche di diverse molecole inquinanti (come il diossido diazoto e i solfuri) e del particolato fine, quello che penetrapiù facilmente nelle vie respiratorie. Tutto il campione è statosottoposto a una serie di test per valutarne le abilitàmatematiche (con 24 test) e linguistiche (34 test).

E’ emersoche queste abilità erano tanto più inferiori quanto maggiore eral'esposizione ad agenti inquinanti, inoltre che l’impattonegativo dello smog aumenta con l’età dell’individuo.«Il nostro campione ci ha permesso di esaminare anchel'impatto dell’inquinamento sull'età delle persone. I nostririsultati in relazione all’età degli individui sono innovativi"- ha spiegato uno degli autori del lavoro, Xi Chen della YaleSchool of Public Health, secondo quanto riportato online da BBCHealth.«Per le persone anziane (nel nostro studio quelle di etàcompresa tra 55 e 65 anni nonché gli over-65) gli effettidell’inquinamento sulle capacità mentali possono essere davverodifficili da mitigare data l’esposizione cumulativa nel corsodegli anni», ha aggiunto. Lo studio ha evidenziato una correlazione anche tra i livellidi inquinamento 'respiratì dagli individui e il rischioindividuale di ammalarsi di Alzheimer e altre forme di demenza.

Per quanto il lavoro non permetta di stabilire l’esistenza diuna relazione di causa-effetto tra smog e abilità mentali di unindividuo, i meccanismi con cui l’inquinamento atmosferico puòinterferire con le funzioni cognitivi possono essere molteplici,diretti (mediante la penetrazione di nanoparticelle nel cervelloattraverso il sangue) o indiretti, hanno concluso gli autori.