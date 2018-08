Ricorso urgente al Tar di Catania di Ong per la nave Diciotti. A presentarlo per conto delle Ong è l’avvocato molisano Salvatore Di Pardo.

Secondo il legale la decisione presa dal ministro dell’Interno sarebbe illegittima perché i migranti sarebbero già in territorio nazionale e al momento non si conoscono gli atti formali che impedirebbero lo sbarco dei migranti. Secondo Di Pardo non si rintraccerebbero neanche le competenze delle decisioni al di là della indagine penale che è appunto contro ignoti.

Intanto, sono iniziate da alcuni minuti negli uffici della Procura di Roma le audizioni del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Il capo dei pm agrigentini sta ascoltando, come persone informate sui fatti, alcuni funzionari del ministero dell'Interno.