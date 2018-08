Nel week end perturbazione scandinava, rischio nubifragi

Prima seria crisi dell’estate nel weekend, arriva una perturbazione dalla scandinavia. "Confermato l’arrivo di una perturbazione dalla Scandinavia che nel weekend raggiungerà anche l’Italia, decretando la prima seria crisi dell’Estate 2018" conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "sono così attesi rovesci e temporali in particolare al Centronord, ma localmente ancora una volta anche al Sud, che in questi giorni non ha avuto tregua". "Attenzione perchè il marcato contrasto termico tra l’aria più fredda in discesa dal Nord Europa con quella calda e umida presente in Italia, darà luogo a fenomeni anche violenti - avverte Ferrara - rischio dunque nubifragi, grandinate e improvvise violente raffiche di vento sabato in particolare al Nord, specie tra Levante Ligure, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto verso fine giornata. Domenica tocca soprattutto al Centro con forti temporali in marcia su Toscana, Umbria, Marche, poi anche Lazio interno e Abruzzo, infine il Sud, sebbene con fenomeni qui in genere meno diffusi. Migliora nel frattempo al Nord a partire da Piemonte, Liguria e Lombardia"



"La perturbazione sarà accompagnata da un calo sensibile delle temperature prima al Nord poi al Centro, dove si perderanno fino a 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. Calo termico ancora più marcato sulle Alpi, tanto che sui versanti esteri ma anche sulle Alpi orientali potrà tornare la neve a tratti fin sotto i 2000m di quota. Tra domenica e lunedì le temperature saranno in calo anche al Sud, sebbene più contenuto. Attenzione inoltre al vento, che soffierà anche forte dapprima di Libeccio, poi di Maestrale, Bora e Grecale con raffiche di oltre 50-60km/h e mari sino ad agitati" - concludono da 3bmeteo.com