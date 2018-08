Moody's abbassa le stime sulla crescita dell'Italia per il 2018-2019

L’agenzia di rating Moody's ha tagliato le sue stime di crescita del Pil italiano dall’1,5% all’1,2% per quest’anno e dall’1,2% all’1,1% per il 2019. E quanto trapela dal suo 'Global macro outlook'. Secondo l’agenzia, l’economia globale «resta solida» ma potrebbe aver raggiunto «il suo picco».



Moody's avverte che «le tensioni commerciali degli Usa con la Cina peggioreranno quest’anno, pesando sulla crescita globale nel 2019». L’agenzia rileva anche che, nonostante un rallentamento rispetto al 2017, le principali economie dell’area dell’euro, ad eccezione dell’Italia, stanno crescendo a un ritmo sostenuto.

Moody's ha confermato le sue stime sulla Germania e sulla Gran Bretagna e ha rivisto al ribasso quelle sulla Francia nel 2018, portandole dal 2% all’1,8%. L’agenzia lunedì scorso ha annunciato di aver deciso di rinviare, in attesa dell’aggiornamento del Def, la revisione per il downgrade del rating Baa2 dell’Italia, prevista per il 7 settembre. «Con ogni probabilità - ha fatto sapere Moody's - la revisione sarà conclusa al massimo entro la fine di ottobre».