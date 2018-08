Raganello, 10 morti, 44 coinvolti, 11 feriti

"Abbiamo complessivamente 44 persone coinvolte. Ventitré sono state salvate per opera dei vigili del fuoco in particolare (e devo ringraziarli fino in fondo), senza riportare ferite significative. Undici sono feriti e quindi ricoverati, e ahimè 10 ci hanno lasciato". Così a Sky TG24 il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, facendo un bilancio delle persone coinvolte dalla piena di un torrente a seguito delle forti piogge nel parco del Pollino in Calabria. "I 3 che temevamo dispersi sono stati trovati in altro luogo - ha aggiunto il ministro - e quindi abbiamo sciolto anche questo dubbio".

Una bambina di 9 anni, rimasta investita dalla piena nelle Gole del Raganello in Calabria, è stata trasferita dall'ospedale di Cosenza al Policlinico Gemelli di Roma dove è stata posta in sedazione profonda, con prognosi riservata. La piccola, che viene ventilata artificialmente, presenta insufficienza respiratoria acuta dovuta a inalazione di acqua fangosa. E' ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrico diretto dal Professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS