Otto mesi per "ricostruire" il Morandi

Autostrade "sta proseguendo le attività di progettazione per la ricostruzione del ponte Morandi. Il progetto - è stato spiegato in cda - vede coinvolti imprese, esecutori e progettisti anche di livello internazionale e "prevede la demolizione delle attuali strutture rimaste e la ricostruzione del ponte in acciaio secondo le più moderne tecnologie ad oggi disponibili in un periodo stimato di 8 mesi a decorrere dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni"