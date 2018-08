Salvini "Su Diciotti intervenga Ue o migranti in Libia"

"O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo della nave Diciotti, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Per i migranti a bordo della Diciotti "l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto italiano. Se l'Italia vuole ancora trattare questo caso come un salvataggio, Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza secondo le convenzioni applicabili": così il ministro degli Interni maltese Michael Farrugia in un tweet indirizzato a Salvini e Toninelli. La Guardia costiera italiana "ha intercettato i migranti all'interno del SAR maltese soltanto per impedirgli di entrare nelle acque italiane", aggiunge.