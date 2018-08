Domani Borrelli scriverà l'ordinanza "Genova"

Lavorera' sul testo dell'ordinanza di protezione civile che consentirà di avviare i necessari interventi, sia dal punto di vista normativo che operativo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. La delibera del Cdm, ha specificato Giampedrone, dà mandato alla Protezione civile nazionale di preparare l'ordinanza con i contenuti rispetto ai contributi erogati dal Governo (28,5 mln più i 5 mln erogati nell'imminenza della tragedia, ndr). "In serata o al più tardi martedì - ha detto - l'ordinanza potrebbe già essere firmata" e sarà consegnata al governatore Giovanni Toti in qualità di Commissario e al sindaco Bucci perché possano partire subito gli interventi urgenti per creare una viabilità alternativa "spero in un mese" e cercare di dare "a tutti gli sfollati una soluzione adeguata".