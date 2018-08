Crollo ponte: scavi in due punti per trovare dispersi

Non si ferma la ricerca dei dispersi

sepolti sotto le macerie del ponte Morandi di Genova.

Per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno

lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi

un varco tra gli enormi blocchi di cemento. Due sono i punti su

cui si stanno concentrando le ricerche delle persone che ancora

mancano all'appello: il basamento del pilone crollato,

all'altezza dell'argine sinistro del Polcevera, e il blocco di

ponte lungo una ventina di metri precipitato dopo essersi

cappottato sulla ferrovia. È lì che i vigili pensano possano

trovarsi i dispersi, secondo le ultime verifiche poco più di una

decina.

Intanto il lavoro dei mezzi pesanti nel greto del Polcevera

ha prodotto un altro risultato: uno dei simboli di questa

tragedia, l'enorme blocco di cemento piantato in mezzo al

torrente come un monolite, è stato abbattuto nella notte. Ora la

priorità, dopo aver trovato le persone che ancora risultano

disperse, è quella di cominciare a portare via le macerie dal

Polcevera, prima che arrivi la pioggia.

Terminate, invece, le ricerche sull'argine destro del

torrente, quello dove c'è il deposito Amiu. Su quel lato sono in

corso le bonifiche e stamattina si è sviluppato un piccolo

incendio, subito messo sotto controllo dai vigili del fuoco che

stavano operando. A provocarlo, probabilmente, le scintille

provocate per tagliare i tondini d'acciaio.

"Stiamo lavorando con gli avvocati e

di sicuro va rivisto tutto il sistema delle concessioni, c'è chi

ha fatto soldi a palate e mentre registra a bilancio miliardi di

utile rivede al ribasso le cifre per la sicurezza. Ma non è

questo il momento di parlare di rescissioni di convezioni o di

contratti, faremo il punto nel governo la settimana prossima,

prima vediamo cosa succede". Lo dice, in un colloquio con il

Corriere della Sera, il vicepremier Matteo Salvini sulla

proposta di revocare la concessione ad Autostrade dopo il crollo

di Genova

Ci sono di mezzo, spiega, "almeno alcune decine di milioni di

euro che mi auguro nelle prossime ore vengano messe a

disposizione dalla società per le vittime, per la ricostruzione,

per la messa in sicurezza. Questo è il punto di partenza". E

prima di parlare di una eventuale rescissione, "facciamo una

verifica su quanti miliardi sono disposti a investire non nei

prossimi anni, come da programmi che a questo punto appaiono

chiaramente obsoleti, ma nei prossimi mesi". "Non mi interessa a

questo punto dire da chi sono state prese" le decisioni, "se da

Renzi o da Prodi, non è questo il problema al momento, bisogna

occuparsi della messa in sicurezza delle infrastrutture del

Paese": c'è da capire se "le società concessionarie sono

disposte a cambiare paradigma" su richiesta del governo, e "a

investire immediatamente, con anni di anticipo sui piani

programmati". "Mi attendo - conclude - che nelle prossime ore,

ci sia un massiccio impegno finanziario sulla città di Genova e

che nei prossimi giorni si accetti di ridiscutere di tutti gli

investimenti programmati".