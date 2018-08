Trema il Molise, terremoto di 5,1 gradi

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Molise e in Abruzzo. L'epicentro è in provincia di Campobasso. La gente si è riversata in strada.

La scossa di terremoto avvenuta alle 20.19 in Molise è di magnitudo 5.2. L'epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso

A seguito dell'evento sismico registrato in Molise "la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l'evento sismico - con epicentro localizzato tra i comuni di Montecilfone, Guglionesi e Palata in provincia di Campobasso - risulta avvertito dalla popolazione e sono in corso tutte le necessarie verifiche per eventuali danni a persone o cose". Lo riferisce la Protezione Civile.