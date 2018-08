Viabilità Italia, traffico in via di normalizzazione

Dopo un'intensa mattinata con traffico da bollino nero, la situazione è in via di normalizzazione lungo le principali direttrici autostradali: lo rende noto Viabilità Italia della Polizia Stradale, segnalando la mancanza di particolari criticità sul raccordo A1/A14 Bologna Casalecchio, interessato dal grave incidente di lunedì 6 agosto. Viabilità Italia ricorda inoltre che dalle ore 8 è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle ore 22, per poi riprendere domani, domenica 12 agosto, dalle ore 7 alle ore 22. Questo il quadro al momento della viabilità stradale: A4, in direzione est, code a tratti tra San Stino di Livenza e il bivio A4/A23 e code di 3 km alla barriera di Trieste Lisert; A9, coda di 5 km tra Como centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera; A10, in direzione Francia, code a tratti tra Varazze e bivio A10/inizio complanare Savona, coda di 6 km tra Savona e Feglino e 1 km di coda tra Bordighera e Confine di Stato; A14, in direzione nord, code a tratti tra Faenza e Imola; A15, 2 km di coda tra Aulla ed il bivio A15/A12; A22, code a tratti tra Affi ed Egna Ora in entrambe le direzioni. Al Traforo del Monte Bianco si segnala una coda in corrispondenza del piazzale italiano con tempi di attesa previsti di circa 1ora e 30 minuti in direzione della Francia e di 15 minuti in direzione dell'Italia. Per l'imbarco sui traghetti a Villa San Giovanni è attiva la fase 3 con circa tre ore di attesa, in via di diminuzione. Si registra ancora qualche rallentamento per traffico intenso lungo la SS. 51 'di Alemagna' e la SS. 309 'Romea' in Veneto, lungo la SS. 16 nel tratto pugliese e lungo la SS. 18 nel tratto campano e calabrese.