Scieri: Esercito, piena collaborazione con magistratura

«Esprimo la vicinanza mia e di tutto l'Esercito alla famiglia di Emanuele Scieri e rinnovo la completa disponibilità della Forza Armata a collaborare con la magistratura, verso la quale nutriamo totale fiducia e profondo rispetto». Lo afferma il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina.

«Come già espresso dal Ministro della Difesa - aggiunge - ritengo che ogni iniziativa intrapresa per far luce sulla scomparsa di Emanuele Scieri, all’epoca dei fatti un nostro militare di leva, debba essere sostenuta per giungere alla

verità».