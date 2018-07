Caso Asso Ventotto, "L'Italia rischia condanna"

L'Italia rischia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per la vicenda del rimorchiatore Asso che opera a supporto delle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo, e ha riportato in Libia 108 persone recuperate a bordo di un gommone in difficoltà. "potrebbe accadere", dice Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale a Bari. Che spiega: "in base a tutte le Convenzioni internazionali lo Stato deve fare in modo che chiunque faccia richiesta di asilo venga tutelato e seguito in questa richiesta. E dunque ha l'obbligo che le sue navi, quelle che battono la sua bandiera, non effettuino dei respingimenti".

L'Unhcr, d'altra parte ha accusato: "la Libia non è un porto sicuro equesto atto potrebbe comportare una violazione del diritto internazionale". Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha puntualizza: "La Guardia Costiera Italiana non ha coordinato e partecipato". E la Guardia costiera italiana aggiunge che le operazioni "si sono svolte sotto il coordinamento della Guardia costiera libica che ha gestito l'intera operazione".