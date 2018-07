Pd, Antoci riconfermato responsabile nazionale Legalità

«Confesso che non è stata una scelta facile! E’ una sfida aperta e non scontata. Il PD deve tornare ad essere una risorsa vera e credibile dell’impegno antimafia nei territori insieme agli operatori migliori dello Stato e della Società Civile organizzata così anche nel Centro Sinistra e in molte realtà politiche del Civismo Democratico».

Queste le prime parole di Giuseppe Antoci ex Presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato mafioso nel maggio del 2016, dopo la nomina a Responsabile Nazionale Legalità del Partito Democratico ricevuta oggi da Maurizio Martina. Antoci, già Responsabile Legalità del PD nella Segreteria Renzi, viene confermato da Maurizio Martina alla guida di uno dei più delicati Dipartimenti che dovrà essere motore trainante su uno dei tempi di più ampia discussione nel paese: la Legalità. «Abbiamo di fronte un cammino lungo e in salita - continua Antoci - ma sono convinto che alla base ci sono idee, militanti e dirigenti pronti a mettersi in gioco con percorsi di impegno duri e progettuali». «Vedremo man mano e verificheremo insieme la validità e il senso di un servizio su cui spendersi in questo particolare e difficile momento della vita del PD», conclude Antoci.

_______________

Ecco i nuovi responsabili dei Dipartimenti tematici

Il Pd rende noti i nomi dei nuovi responsabili dei Dipartimenti tematici che affiancheranno il Segretario e la segreteria nazionale nei prossimi mesi:



Agricoltura: Nicodemo Oliverio

Ambiente: Stefano Mazzetti

Aree Interne: Micaela Fanelli

Casa: Camillo D’Alessandro

Centro Studi: Angelo Rughetti

Coesione e Fondi Ue: Michela Giuffrida

Commercio: Cristiana Canosa

Cultura, Editoria: Roberto Rampi

Diritti Civili: Sergio Lo Giudice

Economia: Marco Leonardi

Economia circolare: Simona Bonafè

Energia: Gianluca Benamati

Feste dell’Unità: Giuditta Pini

Formazione politica: Andrea De Maria

Giustizia: Walter Verini

Innovazione: Benedetta Squittieri

Italiani all’estero: Francesco Cerasani

Legalità: Giuseppe Antoci

Infanzia: Francesca Puglisi

Pari Opportunità: Andrea Catizone

Pubblica Amministrazione: Emma Petitti

Piccole e medie imprese: Marco Carra

Ricostruzione-Terremoto: Stefania Pezzopane

Rigenerazione urbana: Titti Di Salvo

Scuola: Elena Piastra

Sicurezza: Emanuele Fiano

Sport: Daniela Sbrollini

Turismo: Valentina Ghio

Università e Ricerca: Michele Fina